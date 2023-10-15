Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı
İstanbul Sultangazi'de otoyol üzerinde ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. Başakşehir istikametine ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı
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