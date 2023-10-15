Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 08:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 08:03

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. Başakşehir istikametine ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı