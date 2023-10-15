Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı

İstanbul Sultangazi'de otoyol üzerinde ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 08:00
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. Başakşehir istikametine ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı


Sultangazi trafik kazası kuzey marmara otoyolu

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