Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü tır devrildi. TIR şoförü hayatını kaybederken yedek şoför ise yaralandı.
Kaza saat 04:45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Tezcan (49) idaresindeki hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı.
Yola saçılan hayvan yemleri Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından temizlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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