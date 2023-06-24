Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:34

Güncelleme: 24.06.2023 - 09:34

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Liman Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kaza nedeniyle 4 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, ekipler kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, jandarma ve otoyol ekiplerinin çalışması sonucu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.