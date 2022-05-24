Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy gişeleri geçince Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A.'nın kullandığı 67 SD 355 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Otomobili kullanan Şahin A. ile yanında bulunan Meftun G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.
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