Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
İzmit'te, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yol bakım çalışması yapılan, emniyet şeridindeki minibüse otomobilin çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul yönü T2 ve T3 tünelleri arasında meydana geldi. M.E.'nin kullandığı otomobil, yol bakım çalışması yapan otoyol görevlilerine ait, emniyet şeridinde bulunan, arkasında römork bağlı minibüse çarpıp takla attı.
Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada otomobilden çıkanlar, emniyet şeridine yattı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi tedavileri için ambulanslarla hastanelere götürdü.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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