Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Takla atan otomobil hurdaya döndü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:24
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 34 BIA 321 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. 

Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü C.A. ile H.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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