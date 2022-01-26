Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalanlar dava açılabilir

26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:47

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yollar ve havalimanları bugüne kadar cebimizden çıkan yolcu garanti ücretiyle gündeme geldi. Karla birlikte ise uçamayan uçaklar ve yolda kalan vatandaşlarla gündemde. Peki vatandaşın bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Bir tazminat mümkün mü?

Halk TV'den Hava Asal'a süreci değerlendiren Avukat Figen Çalıkuşu Kamu İhale Mevzuatına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kamu İhale Mevzuatı, AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Kamu İhale Kanunu’na eklenen çok sayıda muafiyet, kamudaki şeffaflığı ve hesap verebilirliği sekteye uğratmaktadır. Harcama sonrası yeterli izleme ve raporlama mevcut olmadığından, önemli kamu yatırım programları şeffaflıktan yoksundur"

5'li çeteye verilen ihaleleri hatırlatan Av. Çalıkuşu, "Türkiye Kamu İhale Mevzuatı'ndaki eksikleri giderse ve AB müktesabı ile uyumlu hale getirmiş olsa alınan hizmet şüphesiz standartlar boyutunda hukuka uygun ve vatandaşının azami menfaatine yönelik olacak, denetlenebilecekti. İşte bu nedenle Yunanistan’da karayollarında kar mağduriyeti yaşayan vatandaşları için Başbakan talimat verdi ve otoyol ihalesini alarak hizmet veren şirket her bir mağdura 2000 Euro tazminat ödemeyi kabul etti" dedi.

'VATANDAŞIN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNA GÖRE SAHİP OLDUĞU HAKLARI VAR'

Yap-işlet-devret modeliyle verilen ihaleler de şartnamelerin şeffaf olmadığını belirten Av. Figen Çalıkuşu sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabii bizim AB müktesabına uygun Kamu İhale Yasamız bulunmuyor. Siyaset şeffeflığı ve yarışmayı istemiyor. İhaleler bizim, toplumun denetimden uzak, yarışma ilkelerini taşımayan adrese belli 5'li şirketlere gidiyor. Geçmediğimiz köprülere, uçak inmeyen havalimanlarına her geçen gün daha da yoksullaşan ülke halkı acayip oranlarda paralar ödüyor.

Tüm bunlara karşın vatandaşın Karayolları Trafik Kanuna göre sahip olduğu hakları vardır. Bu kanunun amacı:

“Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.”

Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda da ayrıca düzenlenmiş olup, Kanunun 4. maddesinde görev ve yetkiler şu şekilde sayılmıştır:

“…a) Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergâhları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek.

c) Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.

ç) Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.

'MİÇOTAKİS'İN YAPTIĞINI ERDOĞAN'DA YAPABİLİR'

Mağdurların Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yaptığı davranışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteyebileceğini ifade eden Çalıkuşu, "Görüyoruz ki Yunanistan hükümeti, kar mağduriyeti yaşayan vatandaşlarının mağduriyeti karşısında sorumluluğunu kabul etmek durumunda kalıyor ve ihaleyi alan şirkete ödeme talimatı verebiliyor. Anladığım kadarı ile tazmin yükümlülüğü 2000 Euro’dan daha fazla bir miktara tekabül ediyor ki Yunanistan’da avukatlar vatandaşlara 2000 Euro’yu kabul etmeyin tavsiyesinde bulunabiliyor.

Biz şartnameleri bilmiyoruz, biz sadece garanti ücretlerini ödeme kölesi yapılmışız. Ama biz tıpkı Yunanistan Başbakanı'nın yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan isteyebiliriz. AB müktesabı ile uyumlu Kamu İhale Yasası’nı düzenlemiyor, 5'li müteahhit cephesini seçiyorsunuz, bu yönetim tercihi sizin ama halkın mağduriyetini giderme hukuksal zorunluluğu da sizin. Buna göre Cumhurbaşkanı talimat verin; kar mağduriyeti yaşayan binlerce vatandaşımıza en az 2000 Euro ödeme yapılsın. Sonra da Kuzey Otoyolu ihalesini alan, İstanbul Havalimanı ihalesini, alan şirketlere rücu edin" dedi.

Yunanistan'da görev yapan serbest gazeteci Manolis Kostidis'ten Yunanistan'da yaşanan durum ile ilgili bilgi alan Figen Çalıkuşu "Yunanistan’da avukatların vatandaşları 2000 euro için imza atmamaları, dava açmaları halinde daha fazla para alabilecekleri yolunda uyardığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı 5'li şirketten mağdur vatandaşlar için tazminat vermesi için harekete geçmesi gerektiğini belirten Çalıkuşu "Bunu da vatandaşlarınızdan esirgiyor iseniz, kar mağduriyetini yaşayan 20 saat kar kaplı yollarda aç, susuz kalan insanlar, İstanbul Havalimanında yerlerde taşların üzerinde uyuyan insanlar dava açma hakkına sahiptir" diyen Figen Çalıkuşu mağdur kalan vatandaşlara da seslenerek "Sizin verdiğiniz yetki ile yapılan yasalara göre hak talep etmeniz ananınızın ak sütü gibi helal" dedi.