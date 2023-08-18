Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıkışmalı kaza: 1 ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli’nde gerçekleşen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce duvara çarptı sonra yola savruldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli Ankara istikametinde, saat 08.40 sıralarında otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce tünelin duvarına çarptı daha sonra tekrar yola savruldu.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Sürücü Abdülkadir Bayraktutar hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tünelin 2 şeridi trafiğe kapatıldı.
Otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan Abdülkadir Bayraktutar itfaiye ekipleri tarafından otomobil içinden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Abdülkadir Bayraktutar daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yol bakım ekipleri de hurdaya dönen otomobilin çevreye dağılan parçalarını topladı.
Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tamamen trafiğe açıldı. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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