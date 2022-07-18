Müjde diye duyurdular: KYK faizindeki gerçek ortaya çıktı!

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:44

Üniversiteden mezun olan gençlerin KYK borçları yeniden gündeme geldi.

100 bin liraya varan geri ödemelerde ana paraya gelen faizin yüksekliği dikkat çekiyor.

KABİNE SONRASI AÇIKLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KYK düzenlemesinin ilk Kabine Toplantısı sonrası yapılacağına dikkat çekmişti.

Erdoğan ise "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK BU BORCU SİLEBİLİRDİ

Tele 1'den Ülkü Çoban'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabıyık ilgili mevzuatta Bakanlık tarafından borcun faizinin yüzde 50'sinin silinebileceğine dikkat çekti.

Karabıyık'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlgili mevzuatta şöyle bir cümle var diyor ki; öğrenim kredisi borçlarının endeks kaynaklı artışlarının yarısını Bakanlık silebilir. Burada borçlarda bir miktar artış meydana getirdiler ki bu astronomik bir rakam. Ancak bu konu buralara gelmeden bakanlığın yetkisi dahilindedir. Bakan isterse bu borcun üzerine gelen faizin yarısını silebilir.

Biz öğrencilerin mezun olup işe girdikten sonra ki ne kadar işsizlik ve imkansız bir durum biliyorsunuz işe girdikten sonra taksitler halinde ana paranın ödenmesi lazım. Üzerine enflasyon, faiz farklarının gelmemesi lazım. Şu anda iktidar böyle bir fark getirmiş, bu farkın bile istenirse Bakanlık tarafından silinebilmesinin yetkisi var. Bakanlık malesef Saray'dan talimat almadan hiçbir şey yapamadığı için bu konuyu da buraya kadar getirdiler. Silebilirlerdi aslında."