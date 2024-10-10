KYK önünde iki öğrenciye tecavüz girişimi iddiası: Öğrenciler ayakta!

Mersin'de bulunan Müfide İlhan Kız KYK Yurdu önünde iki öğrenciye tecavüz girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Söz konusu durumun ardından öğrenciler yurdun önünde eylem yaptı.

Öğrenciler eylemde "Susma sustukça sıra sana gelecek!" sloganını attı.

Susma sustukça sıra sana gelecek!



Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nun önünde iki kadına tecavüz girişiminde bulunulmasına karşı öğrenciler yurt önünde eylem yapıyor.



Öve öve bitirilemeyen KYK yurtlarında güvenlik önlemlerinin yetersizliği sebebiyle bir arkadaşımızın daha yalnız… pic.twitter.com/1bNRSsJ2R8