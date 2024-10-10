KYK önünde iki öğrenciye tecavüz girişimi iddiası: Öğrenciler ayakta!

Mersin Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nun önünde iki öğrenciye tecavüz girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Söz konusu olayın ardından öğrenciler yurt önünde eylem yaptı.

KYK önünde iki öğrenciye tecavüz girişimi iddiası: Öğrenciler ayakta!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:55

Mersin'de bulunan Müfide İlhan Kız KYK Yurdu önünde iki öğrenciye tecavüz girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Söz konusu durumun ardından öğrenciler yurdun önünde eylem yaptı.

Öğrenciler eylemde "Susma sustukça sıra sana gelecek!" sloganını attı.


Etiketler: #Mersin #kyk #tecavüz

İlgili Haberler

KYK yurduna da hizmet veriyor: AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!

KYK yurduna da hizmet veriyor: AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
Eşyaları almak için gittiği KYK yurdundan atlayarak intihar etti

Eşyaları almak için gittiği KYK yurdundan atlayarak intihar etti
CHP’li Yanıkömeroğlu’ndan KYK sorusu

CHP’li Yanıkömeroğlu’ndan KYK sorusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler