KYK önünde iki öğrenciye tecavüz girişimi iddiası: Öğrenciler ayakta!
Mersin Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nun önünde iki öğrenciye tecavüz girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Söz konusu olayın ardından öğrenciler yurt önünde eylem yaptı.
Mersin'de bulunan Müfide İlhan Kız KYK Yurdu önünde iki öğrenciye tecavüz girişiminde bulunulduğu iddia edildi.
Söz konusu durumun ardından öğrenciler yurdun önünde eylem yaptı.
Öğrenciler eylemde "Susma sustukça sıra sana gelecek!" sloganını attı.
Susma sustukça sıra sana gelecek!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 9, 2024
Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nun önünde iki kadına tecavüz girişiminde bulunulmasına karşı öğrenciler yurt önünde eylem yapıyor.
Öve öve bitirilemeyen KYK yurtlarında güvenlik önlemlerinin yetersizliği sebebiyle bir arkadaşımızın daha yalnız… pic.twitter.com/1bNRSsJ2R8
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