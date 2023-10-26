Asansör faciasında yeni gelişme: TMMOB uyarmış!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:51

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:51

Aydın’da bulunan ve 2021 yılında hizmete açılan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda dün gece acı bir olay yaşandı. Uzun süredir asansör sorunu yaşanan yurtta dün Zeren Ertaş isimli öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Arıza veren asansörde kalan 15 kişi de içeride kaldı. Yapılan çalışmalar sonrası öğrenciler kurtarıldı. Öğrenciler, facianın ardından yurt yönetimini protesto ederek asansörlerin uzun süredir sorun verdiğini söyledi.

Olayın ardından TELE1’in ulaştığı Efeler Belediyesi, Akredist firması ile anlaşma yaptıklarını söylemişti. Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), yıllar önce Efeler Belediyesi’ne kritik uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

31 Mart 2020’de yapılan açıklama şöyle:

Mesleki faaliyetlerini ülke genelinde merkezi planlama ile yürütmektedir. Asansörlerin Yıllık denetimlerinin periyodik kontrollerinin yürütülmesi işi yönetmelikle Belediyelere ve İl Özel İdarelerinin sorumluluğuna verilmiştir. 2008 yılında başlatılan ilgili Bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza bu işin kamusal bir görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen ilgili Bakanlık bu işi piyasaya açmıştır. İlk uygulamada ücretlendirme protokolle belirlendiği için MMO dışında yapılan protokollerde çok yüksek ücretler talep edilmiş ve bu iş halkın cebinden kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak görülmüştür. MMO’ nın ve Halkçı belediyelerin olması en azından 'piyasa'yı regüle etmiş ve sonrasında ücret her yıl bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.

Bu doğrultuda MMO; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına uygun olarak Bakanlık tarafından A Tipi muayene kuruluşu olarak yetkilendirilmiş ve 370’ in üzerinde İlgili İdare/İl Özel İdaresi ile protokoller imzalayıp kamu yararı gözetilerek halkın can ve mal güvenliği öncelikli olmak üzere söz konusu Asansör Periyodik Kontrollerini bünyesinde 500 ‘ün üzerinde Makina Mühendisi ile tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir anlayışla gerçekleştirmektedir.'

'Asansörlerin periyodik kontrollerini 2012 yılından bugüne kadar var olan bilimsel ve teknik işbirliği ve dayanışmalarımızın yanında problemsiz bir şekilde yürütmekte idi. Ancak gelinen noktada; özellikle EFELER BELEDİYESİ sorumluluk alanı içerisinde bulunan Asansörlerin periyodik kontrolleri için bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda kamusal denetim yapan MMO ile yapmış olduğu protokolü, tek taraflı olarak fesih etmiş ve ilimiz dışından (ADANA) yeni kurulmuş ve kar amacı taşıyan özel bir firmayla protokol imzalamıştır. MMO tarafından eğitilerek yetkilendirilmiş mühendisler tarafından yapılan kar amacı güdülmeden, kamusal denetim anlayışı ile gerçekleştirilen bu denetimlerin özel firmalara verilmiş olması adı geçen belediyelerin kamu yararı önceliğini ihmal ve ihlal ettiklerini göstermektedir.

Didim ve Kuşadası Belediyelerinde Odamızca bakanlığın belirlediği taban ücret teklif edilirken, ilgili belediyeler tavan ücret veren özel kuruluşları tercih etmiş, halkımızın cebinden fazladan ücret çıkmasına sebep olmuştur. Söz konusu idarelerce alınan bu karar 'HALK' kavramı yerine 'MÜŞTERİ' kavramı, HALKÇI belediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; EFELER BELEDİYESİ’nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır.

Yaşanan süreç; Toplumsal çıkarları göz ardı ederek kamusal hizmetlerin pervasızca özel firmalara verilmesi, halkçı belediyecilik anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kentlerimizin ve halkımızın 'toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim' anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun yolunun var olan protokolleri yenilemeyip, herkesin kendi sağlığıyla uğraştığı bu günlerde fırsatçılık yaparak yangından mal kaçırır gibi özel firmalara vermekten değil, aksine yeni mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirerek emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmanın büyütülmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatırız.

Tüm bu bilgilendirmeler ışığında ilgili ilçelerin Belediye Başkanları’na Soruyoruz!

17 yıldan beri haklı bir şekilde yandaş beslemekle, yolsuzluklar, adam kayırmacılıkla eleştirdiğiniz AK Parti iktidarıyla, aynı uygulamaları yapar duruma geldiğinizin farkında mısınız?

Son olarak; Efeler Belediyesi tarafından odamıza bildirilen fesih yazısında belediyenin iletmiş olduğu sebepler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlıkça belirlenen ilgili idare payı belediyeye aktarılmıştır. İlçe sınırları içerisinde tarama çalışması yapılarak belediyenin bildiği mevcut asansör sayısından daha fazla sayıda asansöre ulaşılmıştır.

Bizler, TMMOB’ye bağlı odalar olarak; Kentlerimizde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmekteyiz. Bu anlayışla, kentlerimizin yönetiminde kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, düşünce, uyarı ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek ve eleştiri hakkını sonuna kadar kullanacak ve bu anlayışı benimsemiş belediyelerle işbirliği içinde dayanışmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."