İkinci bir asansör faciasından dönüldü: Binlerce öğrenci protesto etti...

Yayınlanma: 28.10.2023 - 08:13

Güncelleme: 28.10.2023 - 10:44

Sivas'ta Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yeni bir asansör faciasından dönüldü.

ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI!

Kız öğrenci yurdunda arızalanan asansörde adı henüz öğrenilemeyen bir öğrenci mahsur kaldı. Kız öğrencinin çığlıkları sonrası yurt görevlileri çalışma başlatırken, arkadaşları da yardıma koştu. Yurt görevlileri ve çok sayıda öğrencinin yarım saatlik çalışması sonucu, asansörde mahsur kalan öğrenci kurtarıldı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ BAHÇEYE ÇIKIP, OLAYI PROTESTO ETTİ

Zeren Ertaş'ın asansör arızası nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından kendi yurtlarında da meydana gelen olaya tepki gösteren binlerce öğrenci, bahçede toplanarak yaşanan olayı protesto etti.

Öğrenciler slogan attıktan sonra odalarına dağılırken, polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ZEREN ERTAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Aydın'ın Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 gün önce yaşanan faciada; Zeren Ertaş (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Daha önce de öğrencilerin kaldığı ortaya çıkan asansörün bakımının yapılmadığı iddia edilmiş ve Ertaş'ın 'ihmal' nedeniyle ölmesi ülkenin dört bir yanındaki KYK’lerde binlerce öğrenci tarafından protesto edilmişti.

Olayla ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), tutuklanmıştı.