KYK yurdunda şüpheli ölüm! 8'inci kattan düştü
Kastamonu'da il merkezinde bulunan yurdun 8'inci katından düşen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki Yusuf Seyrek, 8'inci kattan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Yurtta kalan öğrencilerin ihbarıyla ola yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak düştüğü yerde müdahale edilen Yusuf Seyrek, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Seyrek kurtarılamadı.
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