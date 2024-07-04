Yayınlanma: 04.07.2024 - 23:03

Güncelleme: 04.07.2024 - 23:03

Ücretli öğretmenlik başvuruları eğitim dönemi öncesinde de gündem oldu. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, ardından bakanlığı ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını online olarak sürdürüecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;