Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı yapacak mı? Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci, Güvenlik Bilimleri Fakültesine ise 200 erkek öğrenci alınacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı yapacak mı? Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:32
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı yapacak mı? Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?
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Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı yapacak mı? Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

JSGA ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

JSGA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek.


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