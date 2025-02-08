Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:42

Güncelleme: 08.02.2025 - 10:42

Mersin'de trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Laçin Akyol kimdir, kaç yaşında? Genç kemancı Laçin Akyol neden öldü?

LAÇİN AKYOL KİMDİR?

Laçin Akyol, 7 Nisan 2006'da İzmir'de doğmuş, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nde eğitim almış yetenekli bir keman sanatçısıydı. Laçin, henüz 8 yaşındayken, Belçika'nın Namur kentinde düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda kendi kategorisinde dünya üçüncüsü olarak uluslararası alanda tanınmıştı. 2017 yılında, aynı yarışmanın Brüksel'de düzenlenen etkinliğinde ikinci olarak başarısını sürdürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

LAÇİN AKYOL NEDEN ÖLDÜ?

25 Ocak 2025'te Mersin'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.