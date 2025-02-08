Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 08.02.2025 - 10:02

Kızılcık Şerbeti Dizisi'nde İlhami Hoca karakterinin babası Ulvi karakterine hayat verecek olan Hamdi Alkan'ın hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Ulvi kimdir? Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında?

KIZILCIK ŞERBETİ ULVİ KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti ekrana gelen yeni bölümde diziye Ulvi karakteri ile Hamdi Alkan dahil olacak. Konuk oyuncu olarak diziye dahil olacak Hamdi Alkan dizide İlhami Hoca'nın babası Ulvi karakterine hayat verecek.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Hamdi Alkan İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antakya'da tamamladı. Aslında konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istese de giremedi ve üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı adlı programda sunuculuk yaptı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş ile beraber çalıştığı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Ardından Reyting Reyting ve Reyting Hamdi programlarının yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendi. Özellikle 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Reyting Hamdi programı ile geniş kitlelerce tanındı. Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yaptı. 2004 yılında, Show TV’de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışması projesini üstlendi ve bu proje ile Beren Saat ve Engin Akyürek gibi isimleri oyunculuğa kazandırdı. 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisini yönetti. Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Halit Ergenç ve Çetin Tekindor'un oynadığı Dersimiz Atatürk, çekimleri Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'da yapılan Selam: Bahara Yolculuk sinema filmlerini yönetti. 2014 - 2017 arasında FOX TV’de yayınlanan “O Hayat Benim” adlı dizinin de yönetmenliğini üstlendi. 2019'da Kırk Yalan adlı komedi filmini yönetti. Kitap okumayı çok seven Alkan, üniversite döneminde kitap satışı yaparak yaşamını idame ettirmiştir. Hatırı sayılır bir kitap koleksiyonu ve afiş, teneke oyuncaklar, eski jilet, kibrit, dürbün, resim, tespih, kalem, çakı, kartvizit koleksiyonları olan Alkan’ın koleksiyonlarının bir kısmını Hatay'da açılan Kurtuluş Müzesi'ne bağışladığı bilinmektedir.

HAMDİ ALKAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2012 - İsmail Baki Tv (Tv Programı)

2012 - Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şeyh Yahya Efendi)(TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (TV Dizisi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Pehlivan) (Sinema Filmi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Rafet) (TV Dizisi)

2004 - Afacanlar Kampı

2004 - En İyi Arkadaşım (Cino) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Pavarotti) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Milli Eğitim Müfettişi) (Sinema Filmi)

2003 - Neredesin Firuze (Hoca) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003

2002 - Reyting Hamdi (Hamdi-Gazman-Yarmagül) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1995 - Şark Kahvesi (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi)

1991 - Yeniden Doğuş Zamanı (Sinema Filmi)

HAMDİ ALKAN'IIN YÖNETMENLİK YAPTIĞI PROJELER

2015 - Selam: Bahara Yolculuk (Sinema Filmi)

2014 - 2015 O Hayat Benim (TV Dizisi)

2014 - Gurbette Aşk (TV Dizisi)

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2012 - Kendimize Doğru (TV Dizisi)

2010 - Öğretmen Kemal (TV Dizisi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2008 - Komedi Türk (TV Dizisi)

2007 - Bayrampaşa :Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema Filmi)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2005 - Yumurcak TV (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

HAMDİ ALKAN'IN YAPIMCI OLDUĞU PROJELER

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi) 5. Sezon

2006 - Güldünya (Yapım Yönetmeni) (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)