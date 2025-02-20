Laiklik karşıtlığına karşı mücadele çağrısı: ‘Ayağa kalkarak mücadele edilmeli’

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:05

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:07

Laiklik Meclisi bünyesinde oluşturulan İzleme Merkezi tarafından, 2025 yılının ilk ihlaller raporu olma özelliğini de taşıyan ocak ayına ilişkin laiklik ihlalleri raporu yayımlandı. Raporda; laikliğin hedef alındığı yargı kararlarından eğitimdeki adımlara, sağlık ve toplumsal yaşamdaki gelişmelerden mevzuat değişikliklerine kadar farklı alanları kapsayan eylem, söylem ve adımlar 131 kapsamlı başlıkta ele alındı.

‘SİYASETTE LAİKLİK İLKESİNİ HİÇE SAYACAK PROGRAMLAR ARTTI’

Raporun giriş kısmında; tarikat ve cemaat uzantısı vakıf ve derneklerin üniversiteler, eğitim kurumları, mülki idare amirlikleri, belediyeler ve devlet kademeleriyle olan ilişkileri ve işbirlikleri ocak ayında çarpıcı bir biçimde arttığı belirtildi. Siyaset ve devlet kademelerinin anayasanın laiklik ilkesini hiçe sayacak derece söylem ve programların arttığı belirtilirken; “Siyasi iktidar ve gerici çevrelerin, Suriye’yi ele geçirerek geçici hükümet kurduğunu ilan eden cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) desteği ve karşılıklı ilişkilerinin yanı sıra, Suriye’de Aleviler başta olmak üzere azınlık topluluklarına dönük tehdit ve katliamlara ülkemizde tepki gösteren yurttaşları en yetkili ağızlardan başlamak üzere hedef gösteren ve tehdit eden söylemler görülmüştür” denildi.

‘LAİKLİĞE SAHİP ÇIKANLAR MÜCADELE ETMELİ’

“TSK’deki cumhuriyet değerlerinin, bu değerlere sahip çıkan görevlilerin tasfiyesine dönük adımların atıldı” denilen raporda; “Ocak ayı raporumuzda yer alan veriler, yargı ve ordu da dahil olmak üzere devlet kurumlarındaki dönüşüm ile birlikte, karşı devrim hamlesinin, emperyalizm ve onunla birebir bağlantılı laiklik karşıtı gerici işleyişinin, giderek daha bütünlüklü ve tehlikeli bir biçimde hızlanarak sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin ve laikliğin tasfiyesinde kaydedilen bu aşamada, laikliğe ve bağımsızlığa sahip çıkan geniş toplum kesimlerinin ayağa kalkarak mücadele etmesi yaşamsal bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

5 TEĞMENİN İHRACI RAPORDA YER ALDI

Raporda; TSK’deki cumhuriyet değerlerine sahip çıkan görevlilerin tasfiyesi konusunda Kara Harp Okulu Mezuniyet törenin de kılıç çatıp, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” andı içen 5 teğmenin ihraç edilmesi yer aldı. Gazetemiz Cumhuriyet’in muhabiri Doğa Öztürk’ün “disiplin soruşturmasında teğmenlere ‘Deizm hakkında ne düşünüyorsunuz?’ ve ‘Bayan Harbiyeliler nasıl ibadet ediyorlar?’ sorularının sorulduğu” haberi veri olarak işlendi.

MENZİLDEKİ MİRAS KAVGASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Raporda tarikat ve cemaatlerin güçlenmesi tehlikesine veri olarak ise Ocak ayına damgasını vuran Menzil cemaatinde 3 kardeş arasındaki miras kavgası kapsamında yaşanan tartışma ve kavga gösterildi. Raporda gazetemiz Cumhuriyet’in muhabiri Aytunç Ürkmez’in kardeşler arasında bölünemeyen mirasa yönelik bir dosyanın Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’nda hazırlandığı; ancak işleme konmadığı haberi ve konuya ilişkin diğer haberleri yer aldı.

Eğitimde gericiliğin artmasına örnek veri olarak da gazetemiz Cumhuriyet muhabiri Mert Öner’in Bartın ve Ankara’da bulunan Mehmet Rıfat Efendi ve Mogan KYK erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin yurt yönetimi tarafından düzenlenen gerici etkinliklere katılmamalarına karşın, kaydedilerek katılmış gibi gösterildiklerine yönelik haberi de raporda yer aldı.