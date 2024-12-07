Laiklik Meclisi’nden ‘Yeni Anayasa’ sempozyumu: Laikliği ters yüz edenler Anayasa yapabilir mi?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 19:24

Güncelleme: 07.12.2024 - 19:24

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen sempozyumda gazetemiz yazarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç, etkinliğe çevrimiçi bağlantı ile katılarak “Mümtaz Soysal ve Anayasa: Dünden bugüne” başlıklı bir sunum yaptı.

Kuruç’un sunumunun ardından sempozyumun ilk oturumunda Türkiye’de Anayasal gelişmelere genel bakış tartışması masaya yatırıldı. Avukat Selin Nakıpoğlu’nun başkanlık yaptığı ilk oturumda Dr. Cemil Ozansü, Tarihsel olarak ‘Anayasa metinlerinin ruhu’ adında bir konuşma yaptı. Prof. Dr. İzeddin Önder ise Cumhuriyet dönemi Anayasalarının ekonomi politiğine dair bir konuşma yaptı.

Söz konusu oturumda Avukat Cem Alptekin 2010 ve 2017 referandumlarının mevcut anayasada ve anayasal düzende yol açtığı tahribatı anlattı.

'YENİ ANAYASA' SÖYLEMİYLE HEDEFLENEN NEDİR?

Sempozyumun “Bugün ‘Yeni Anayasa’ söylemiyle hedeflenen nedir?” başlıklı ikinci oturumuna ise Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Av. Dr. Başar Yaltı başkanlık yaptı.

Sempozyumda Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz çevirimiçi bağlatı ile katılarak “Siyasi iktidarın amaçladığı sivil ve demokratik anayasa mıdır?” başlıklı sunumunu yaptı. Boynuzsuz’un ardından ise Avukat Doğan Erkan Anayasa’nın ilk dört maddesinin hedef alındığını, Türkiye’de mevcut iktidarın Anayasa anlayışını, dinamiklerini meşrutiyet sorununu anlattı.

Sempozyumun üçüncü oturumuna ise Dr. Öğr. Üyesi Hande Heper başkanlık yaptı. “Laikliği, hukuku, yurttaş haklarını gasp eden ve idari yapıyı ters yüz edenler Anayasa yapabilir mi?” başlıklı üçüncü oturumda Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, “Laikliğe, hukuka ve cumhuriyete ne oldu?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karadağ ise devlet yapılanmasının çözülmesi, sosyal devletin tasfiyesi ve yeni rejimle ikamesi başlığıyla bir konuşma yaptı.

Sempozyumun kapanış oturumunu ise Laiklik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Bilgütay Hakkı Durna, yaptı.