Denizli'de iki ayrı kaza... Yaralılar var!
Buldan ve Çivril ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi yakınlarındaki yolda A.S.'nin kullandığı 20 B 9959 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, A.Ç. yönetimindeki 20 PH 150 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerden yan yatan otomobilinde sıkışan A.Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan A.Ç. ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde ise, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
araç haberleri Denizli haberleri hafif ticari araç haberleri otomobil haberleri sürücü haberleri yaralı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- İstanbul'da büyük yangın!
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!
- Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- Yarbay intihar etti!
- ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
- ‘O iş bitti kardeş’
- Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler