Denizli'de iki ayrı kaza... Yaralılar var!

Buldan ve Çivril ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:23
Denizli'de iki ayrı kaza... Yaralılar var!
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Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi yakınlarındaki yolda A.S.'nin kullandığı 20 B 9959 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, A.Ç. yönetimindeki 20 PH 150 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden yan yatan otomobilinde sıkışan A.Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan A.Ç. ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde ise, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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