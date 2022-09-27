Lastiği patlayan cip, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray’da sol arka lastiği patlayan cipin kontrolden çıkıp TIR’a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray- Ankara kara yolunun 46'ncı kilometresinde, 27 Eylül Salı günü saat 06.30 sıralarında; Kocaeli’nden Aksaray’a arkadaşlarıyla birlikte bir inşaata çalışmaya gelen Ercan Kaya (33) yönetimindeki 34 FDD 468 plakalı cip, Ahmet Ünlü'nün (30) kullandığı 51 ABH 290 plakalı makine parçası yüklü TIR’a arkadan çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bir bölümü dorsenin altına girip hurdaya dönen cipin ön sağ koltuğunda oturan Umut Saraclar (22) yaşamını yitirdi, sürücü Ercan Kaya ile Ünal Yamaç (43) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saraclar’ın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aynı hastanenin morguna gönderildi.
CİP SÜRÜCÜSÜ ‘LASTİĞİMİZ PATLADI’ DEMİŞ
TIR şoförü Ahmet Ünlü, ''İstanbul’dan Adana’ya gidiyordum. Gece tesislerde yatıp dinlendim. Daha biraz önce yola çıkmıştım. 400 ile 500 metre gelince bir anda arkamda toz duman oldu. Ben de lastiğim patladı sandım ve araç yüklü olanca zor durdurdum. Kaza olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdim. Kaza yapan sürücünün yanına gittim 'Abi ne oldu, uyudunuz mu?' dedim. 'Yok abim uyumadık. Lastiğimiz patladı' dedi. Arkadaşı da 'Ben uyuyordum' dedi" diye konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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