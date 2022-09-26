Plastik atıklar çocukların elinde sanata dönüşüyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Son üç yıldır Big Fish Turnuvasında TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından sahillerden toplanan atıklarından tasarlanan ve İstanbul, Ankara ve İzmir’in farklı lokasyonlarında farkındalık oluşturmak adına sergilenen heykellerin dördüncüsü, bu yıl 22-25 Eylül tarihlerinde Çeşme Marina’da düzenlenecek Big Fish Turkey Turnuvasında tasarlanacak.

TED İzmir Koleji, kaynakların tahribi ve tükenmesine karşı duyarlı bireyler yetiştirme hedefiyle çevrenin korunmasına yönelik projelere katkıda bulunmaya devam ediyor. Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık oluşturma çalışmalarında sanatı aracı olarak kullanan TED İzmir Koleji, son üç yıldır Big Fish Turnuvasında yaptığı, herkes tarafından çok ilgi gören dev tasarımlarının üçüncüsü, bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında Çeşme Marina’da hayat bulacak.

'TEMEL DÜŞÜNCE...'

TED İzmir Koleji öğrencilerinin plastik atıklardan ilham alarak hayata geçirdikleri “Plastik Atıklar Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” farkındalık projesinin amacı hakkında şu açıklama yapıldı:

"Çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirebilmek için sanatın gücüne dikkat çekmeye çalışarak ünlü ressam Van Gogh’un odasını canlandırmaya çalışmaktır. Temel düşünce, Van Gogh bugün yaşasaydı kendi yaşadığı yüzyıldaki doğal ortamın el değmemiş özellikteki malzemelerinin günümüzde nasıl bir evrim geçirip şimdiki halini aldığına dikkat çekmek, farklı bakış açılarıyla çevre duyarlılığını yaşamak ve yaşatmaktır. Ayrıca odanın içerisinde bulunan sanal gerçeklik gözlüğünü takan sanat ve doğaseverler Van Gogh’un gerçek odasına muhteşem bir yolculuğa çıkacaktır."