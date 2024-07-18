Lastiği patlayan işçi servisi küle döndü
Eskişehir’de lastiği patladıktan sonra bir anda alevlere teslim olan işçi servisi küle döndü.
Eskişehir-Ankara kara yolunda bulunan Alpu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi servisinde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangında işçi servisi kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde yangının patlayan lastikten kaynaklandığını belirledi.
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