Lastiği patlayan işçi servisi küle döndü

Eskişehir’de lastiği patladıktan sonra bir anda alevlere teslim olan işçi servisi küle döndü.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:22
Abone Ol google-news

Eskişehir-Ankara kara yolunda bulunan Alpu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi servisinde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangında işçi servisi kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde yangının patlayan lastikten kaynaklandığını belirledi.


işçi servisi haberleri eskişehir haberleri

İlgili Haberler

Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 27 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 27 yaralı
Kocaeli'de işçi servisi ile cip çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi ile cip çarpıştı: 7 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler