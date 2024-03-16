Lastiği patlayan kamyonet refüje çıkıp ağacı devirdi

Burdur'da sol ön lastiği patlayıp refüje çıkan kamyonetin şoförü yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 16:48
Lastiği patlayan kamyonet refüje çıkıp ağacı devirdi
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Burdur Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi.

Ali Osman K. yönetimindeki 15 ACE 965 plakalı kamyonetin sol ön tekerleği patladı.

REFÜJE ÇIKARAK DURABİLDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet refüje çıkıp ağacı ve işaretleme levhasını devirerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Ali Osman K.'yı Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kamyonet çekici ile otoparka götürüldü.


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