Lastiği patlayan TIR'ın deposu hasar gördü, yola yakıt döküldü

Amasya’da lastiği patlayan TIR'ın hasar gören deposundan dökülen yakıt ekipleri harekete geçirdi. Kum dökülen yolda temizlik çalışması yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:23
Lastiği patlayan TIR'ın deposu hasar gördü, yola yakıt döküldü
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Edinilen bilgiye göre, Amasya – Taşova karayolu 11. kilometresinde geç saatlerde lastiği patlayan TIR'ın yakıt deposu da delindi. Yola dökülen yakıtın tehlike oluşturması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri yönlendirildi.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda kum dökülmesinden sonra temizlik yapıldı. Ardından trafik akışı normale döndü.


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