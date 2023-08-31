Lastik bot içerisinde 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:26
Lastik bot içerisinde 39 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-913’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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