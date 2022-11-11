Lastikçilerden uyarı: Kar yağmasını beklemeyin
Sivaslı lastik ustaları, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yazlık lastiklerin işlevini yitirdiğini ve kışlık lastiklerin takılması için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin en soğuk illeri arasında olan Sivas’ta hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Termometrelerin özellikle sabah saatlerinde sıfırın altını göstermesiyle kışlık lastiklerini taktırmak isteyenler lastikçilerin yolunu tuttu.
"ERKENDEN LASTİKLERİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREK"
Lastik ustası Ali Ünsal, kış lastiklerinin takılması için kar yağmasının beklenmemesi gerektiğini, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerinin takılması gerektiğini belirterek, “Önümüz kış 1 Aralık'tan itibaren kışlık lastik takma zorunluluğumuz başlıyor. Hemen hemen 20 gün vaktimiz kaldı. Bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Son günlerin yoğunluğuna bırakmadan erkenden gelip kışlık lastiklerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Sivas’ta havalar 7 derecenin altına düştü. 7 derecenin altına düştüğü zaman normal lastiklerimiz görev yapmıyor. Bu yüzden kaliteli ve vakumlu bir lastik takarak güvenli şekilde yola çıkmamız gerek" dedi.
“UCUZ LASTİKLER KAZAYA SEBEBİYET VERİYOR”
Ünsal, ucuz fiyata alınan kalitesiz lastiklerin kazaya sebebiyet verdiğini belirterek, “Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğü zaman yazlık lastikler görev yapmaz. Şimdi dört mevsim lastikler çıktı. Orijinal bir dört mevsim lastik aldığımızda onu da yaz kış güvenli kullanabiliriz. Onun haricinde Sivas gibi kar yağışının fazla olduğu yerlerde vakumlu lastik takılmasını tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz piyasada birçok ucuz lastik var. Malzemeden kısmak için kaliteyi baya düşürdüler. Frene bastığınızda tutuş sağlamıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Kaliteli lastik almak için gelip ustalarımızın tavsiyelerinden faydalansınlar. Lastiğin yanı sıra arabalarınızın antifrizine ve yağına baktırıp kışlık bakımını tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.
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