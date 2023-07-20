Lastiklerini kestikleri otomobilin sahibini bıçaklamışlardı... 3 şüpheli yakalandı

Samsun İlkadım'da otomobilin lastiklerini kesip, kendilerini fark eden sahibi Ali Büyükdeniz'i (55) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan 3 kişi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:07
Lastiklerini kestikleri otomobilin sahibini bıçaklamışlardı... 3 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi’nde 18 Temmuz saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ali Büyükdeniz, otomobilinin lastiklerini keserken gördüğü 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheliler, Büyükdeniz'i sağ bacağından 3, sırtından ise 2 kez bıçaklayarak kaçtı. 

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Büyükdeniz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ş.E.A. (16), B.T. (17) ve F.C.A.’yı (17) dün yakalayarak gözaltına aldı. 


bıçak gözaltı lastik otomobil Samsun şüpheli

İlgili Haberler

Ordu’da silahlı tehdit ve yaralama olayında gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı

Ordu’da silahlı tehdit ve yaralama olayında gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı
Evden cephanelik çıktı.... Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama

Evden cephanelik çıktı.... Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama
Sokakta terör estirdiler: Otomobilin camlarını kırdılar, 2 kişiyi bıçakla yaraladılar

Sokakta terör estirdiler: Otomobilin camlarını kırdılar, 2 kişiyi bıçakla yaraladılar

En Çok Okunan Haberler