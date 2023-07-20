Lastiklerini kestikleri otomobilin sahibini bıçaklamışlardı... 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:07

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi’nde 18 Temmuz saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ali Büyükdeniz, otomobilinin lastiklerini keserken gördüğü 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheliler, Büyükdeniz'i sağ bacağından 3, sırtından ise 2 kez bıçaklayarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Büyükdeniz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ş.E.A. (16), B.T. (17) ve F.C.A.’yı (17) dün yakalayarak gözaltına aldı.