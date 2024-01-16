Lavabosunu kullanmak istediği işyerinin sahipleri tarafından darbedildi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:11

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:48

Batman'da iddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir işyerine girerek lavaboyu kullanmak isteyen S.K., işyeri çalışanı tarafından üst kattaki lavaboya yönlendirildi. Üst kata çıkan S.K., lavaboya gireceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişinin saldırısına uğradı.

AĞABEYİNE SİLAHLI SALDIRI

Diş ve vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan ve telefonu ile 2 bin TL’si gasp edilen S.K., darbedildiği kişiler tarafından dışarı çıkarıldı. S.K.’yı kanlar içinde gören ağabeyi Y.K. (23), konuyu sormak için işyerine yöneldiği sırada aynı kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İşyerinin ikinci katından pompalı tüfekle üzerine ateş açılan Y.K., vücuduna isabet eden saçmalar ile ağır yaralandı. Yaralanan Y.K. ile kardeşi S.K., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan Y.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, S.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerinde Y.K.’nın kardeşi S.K. ile soyadı öğrenilemeyen H.’nin işyerine doğru geldikleri sırada işyerinin ikinci katından pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldığı görülüyor.

Görüntülerin devamında ateş açılması üzerine Y.K. ve kardeşi S.K. kaçmaya çalışırken, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Y.K. yere düşüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.