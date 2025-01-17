Lazer epilasyon sonrası mağduriyet: İkinci derece yanıklar oluştu, firmayla mahkemelik oldular

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:41

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:41

Dava dosyasından derlenen bilgilere göre, lazer epilasyon yaptırmak amacıyla 5 Mayıs 2023'te Bayrampaşa'da bir güzellik merkezine giden 19 yaşındaki Merve Nur Özdemir yapılan işlemden sonuç alamadı.

Bunun üzerine firma yetkilisi Özdemir'e haziran ayına ikinci seans için randevu verdi. İkinci seansı sırasında bacağında ve sırtında yanma hisseden Özdemir'e yanmanın normal olduğu söylendi.

Bu işlemin ardından vücudundaki yanıklar artan Özdemir'in ayak, sırt ve omzu su topladı.

MAĞDUR FİRMA YETKİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Lazer epilasyon işleminin yapıldığı merkeze şikayetlerini ileten Özdemir'e yetkililer, "Bunlar normal, 1 haftaya geçer" şeklinde yanıt verdi.

Mağdur Özdemir vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda mağdurun vücudunun yüzde 15'i ile sağ bacağında ikinci derece yanık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Özdemir, firma yetkilileri hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Özdemir'in olay tarihinden kısa süre sonra girdiği üniversite sınavında vücudundaki yanıklar nedeniyle zorlandığı, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığı belirtildi.

Dilekçede, şüpheli firma yetkilisi hakkında dava açılması talep edildi.

"BU TÜR YANMA SONRASI KALICI İZ KALMAZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan firma yetkilisi S.A, mağdur ile paket satın alma işlemini kendisinin yapmadığını, lazer epilasyon işlemini de çalışanlarından uzman estetisyen E.Ş'nin yaptığını öne sürdü.

Kullandıkları epilasyon cihazlarının güzellik merkezlerine uygun, belgeleri ve bakımları eksiksiz aletler olduğunu iddia eden Albayrak, müşterilerine işlem sonrası birkaç gün dikkat etmeleri gereken uyarıları anlattıklarını belirtti.

S.A, bazı cilt tiplerinde hafif yanma görülebileceğini, bunları önlemek amacıyla müşterilere krem kullanmalarının tavsiye edildiğini kaydederek, "Hanımefendinin işlemi sonrası çalışanımız özellikle krem almalarını tavsiye etmişse de annesi krem almayı reddetmiş. Ayrıca işlemler öncesinde müşterilere doğabilecek risklerden bahsedilir ve bununla ilgili konsültasyon yazısı imzalatılır. Şikayetçi anne kızla ben de görüştüm. Şirket prosedürü gereği kendilerine işlem sonrası para iadesi yapamayız fakat hediye paketlerle veya birtakım indirimlerle memnun ayrılmalarını sağlamak istedim. Bu tür yanma sonrası kalıcı iz kalmaz. Şu anda tekrar rapor alınırsa iz kalmadığı görülecektir." beyanında bulundu.

GÜZELLİK MERKEZİ SAHİBİNE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda firma yetkilisi S.A. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre, müştekinin "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı" alınan bilirkişi raporuna göre de yaralamada sanığın kusurlu olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Güzellik merkezinin sahibi S.A'nın özen yükümlülüğüne aykırı davranarak iş yerinde işlem yaptıran müştekinin yaralanmasına neden olduğu kaydedilen iddianamede, söz konusu suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İddianamede, S.A'nın "taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

"SIRTINDA KALICI İZLER VAR, GEÇMEDİ"

Mağdur Merve Nur Özdemir'in annesi Kübra İnan, yaptığı açıklamada, işlem sırasında kızının canının yandığını estetisyene söylediğini ancak "abartıyorsun" şeklinde yanıt aldığını ifade etti.

Akşam eve geldiğinde kızının vücudunda kabarcıklar oluşmaya başladığını dile getiren İnan, "Ertesi gün sınavı vardı, sınavdan ağlayarak çıktı. Direkt hastaneye gittik. Vücudunda ikinci derece yanık oluşmuştu, rapor aldık. Güzellik merkezine de gittim, durumu anlattım. Bana makinanın arızalı olduğunu, tamirden geldiğini ama tam yapılmadığını, arızadan sebep birkaç kişinin daha yandığını söylediler. Hatta, 'Neden abartıyorsunuz ki? İnsanlar hatayla ölebiliyor.' diye tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Sonrasında avukatlarıyla görüşerek dava açtıklarını aktaran İnan, "O yaz güneşe çıkması, şort giymesi gibi birçok şey yasaklandı. Sırtında kalıcı izler var, geçmedi." dedi.

Özdemir'in avukatı Özkan Aytulu ise, güzellik merkezindeki hatalı işlem sonucu müvekkilinin vücudunda ikinci derece yanık oluştuğunu, bu nedenle yaptıkları suç duyurusu üzerine dava açıldığını aktardı.