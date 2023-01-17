LC Waikiki önünde işçiler direnişte, haklarını istiyorlar: ‘Geçinemiyoruz’ dedik, işten atıldık

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 04:00

İstanbul Esenyurt’ta bulunan LC Waikiki bünyesinde Klüh adlı taşeron firmaya bağlı çalışan 15 temizlik işçisi ücret ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundular. Ancak iş kanununda “İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak” gibi işten atma nedenlerini barındıran Kod-46 nedeniyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarmalara tepki gösteren işçiler, Esenyurt’ta bulunan LCWaikiki deposu önünde direnişe başladı. İşçilerin direnişinin birinci haftası geride kalırken Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Kod-46 ile işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği gibi haklardan faydalanamadığını söyledi. Saygılı, “İşçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini, promosyon haklarının verilmesini ve üç ayda bir kadrolulara verilen prim ödeneğinin yılda bir kez de olsa taşeron firmada çalışan işçilere de verilmesini istiyoruz” dedi. Saygılı, işten çıkarılan çalışanların geri alınmasına yönelik çağrıda bulundu.

"KİRAMIZI ÖDEYEMİYORUZ"

İşçilerden Orhan Acar, artan yoksulluk nedeniyle geçinmekte güçlük çektiklerini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için talepte bulunduklarını belitti. Acar, “Asgari ücretle geçinemiyorduk. Çocuklarımıza bakamaz, kiralarımızı ödeyemez duruma geldik” dedi. Taleplerini duyurmak için eylem yaptıklarını belirten Acar, bu nedenle işten çıkarıldıklarını belirtti. İşçilerden Sinan Yıldırımçakar ise mücadele edeceklerini belirtti.