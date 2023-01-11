Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı: 'İşçiden 300 milyar dolar çalındı!'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:11

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, yayımladığı istatistik ve verilerle her zaman tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çok sert tepki gösterdi.

"TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı" diyen CHP lideri, 5 ay sonra 'borcu' ödeyeceklerini belirterek, ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Tweetinde beyaz yakalılara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz"ifadelerini kullandı.

"ÜCRET VERGİSİ DEVLETE DEĞİL, İŞÇİYE ÖDENECEK"

CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. 'E biz beyaz yakalılar?' dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz."