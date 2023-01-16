Metal işçisi, 23 Ocak’taki grev öncesi 1 saat iş bırakma eylemi yapacak

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 06:59

Yüksek enflasyon karşısında alım gücü gerileyen metal işçileri Birleşik Metal-İş sendikası öncülüğünde 23 Ocak’ta greve çıkıyor. 11 fabrikada çalışan 2 bin işçi, uyarı için de yarın tüm vardiyalarda 1’er saat iş bırakacak. İşçiler yılın ilk 6 ayı için yüzde 110 ile yüzde 130 arasında zam talep ediyor. İşveren sendikası ise yüzde 45 zam teklif ediyor.

Metal sektöründe Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş sendikası arasında iki yılda bir toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanıyor. Sendikanın örgütlü olduğu fabrikalar arasında Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji, Hitachi gibi yabancı sermayeli şirketler de var.

ÜCRET ASGARİNİN ALTINDA

Bu fabrikalarda son sözleşme 2022 yılı ocak ayında imzalandı. Bu sözleşmeyle işçiler ilk 6 ay için yüzde 27, ikinci 6 ay için yüzde 30 zam ve enflasyon farkı aldılar. Ancak 2023 yılında asgari ücretteki düzenlemeyle birlikte metal işçisinin aldığı zamlar da eridi. MESS üyesi işyerlerinde ücretler asgari ücret seviyesine geriledi. MESS sürecine dahil olmayan metal firmalarında ise ücretler asgari ücretin altına kadar geriledi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası TİS uzmanı İrfan Kaygusuz’a göre şu anda metal işçisinin ortalama ücreti net 7 bin 800 lira. Giydirilmiş ücretler ise ikramiye dahil 10 bin 393 lira.

HÜKÜMET ENGELLİYOR

Maaşlardaki bu erimeyle birlikte 1 Eylül’de görüşmelere başladıklarını söyleyen Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Biz ocak ayından itibaren yüzde 110 ile yüzde 130 arasında zam istedik. Ancak işveren yüzde 45 teklifiyle geldi. İhracata dayalı ekonomi modeliyle şirketler karlarını artırdı. İşçinin de refah payını istemesi çok doğal. Ancak işverene zam yapmaması gerektiğine yönelik bir hükümet baskısı olduğundan da kuşkulanıyoruz. Grev yasaklansa da biz yapacağız” dedi.