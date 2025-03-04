Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi, yerine Ali Murat Başçeri getirildi: KKTC’ye ‘seçim ataması’

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki grup toplantısında eleştirdiği Serim, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda söz konusu kişiyle ilişkinin bir ortaklık değil, bina satışı olduğunu savunmuştu. Ancak KKTC basını, Serim’in ülkede çok sayıda şirkete sahip olduğunu ve Falyalı ile “Northern Associates Trading Limited” adlı şirket üzerinden ortaklığı bulunduğunu öne sürmüştü. Serim’in avukatları ise iddiayı yalanlamıştı.

Serim’in yerine atanan Ali Murat Başçeri, Kasım 2018 ile Kasım 2022 tarihleri arasında da Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. KKTC basınında atama, ekimde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde “Ankara’nın hazırlığı” olarak değerlendirildi. 2020 seçimleri sırasında Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği’nin “seçim kampanyası ofisine dönüştüğü” iddiaları gündeme gelmiş, AKP ve MHP’li vekillerin elçilik binasında seçim çalışması yaptığına dair haberler KKTC basınında yer almıştı.

BABASI DA ALINDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “mali ve idari işlerden sorumlu” danışmanlığını yapan, Yasin Ekrem Serim’in babası Maksut Serim de görevden alındı. AKP mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Vedat Demiröz, Serim’in yerine atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminden bu yana Erdoğan’ın mali ve idari işlerini yöneten Serim, AKP’nin kuruluşundan itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süreçlerinde “örtülü ödenekten” sorumlu isim olarak görev yapmıştı. Bununla beraber Serim’in üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar 2007’de dönemin CHP lideri Deniz Baykal tarafından Meclis’te dile getirilmişti.