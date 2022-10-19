Leman’dan 'sansür yasası' kapağı
Mizah dergisi LeMan son sayısında kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen Basın Kanunu'nu kapağına taşıdı.
Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunda en çok tepki çeken 29. madde ile Türk Ceza Kanunu’na “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” adı altında yeni bir suç girmiş oldu. Bu maddede ise “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” ifadeleri yer aldı.
LeMan ise bu haftaki kapağında kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak adlandırılan 'Dezenformasyon Yasası'na yer verdi.
Kapakta bir yurttaşın internete girmeye çalıştığı ama iki kişinin engel olduğu görülüyor. Öte yandan görevlilerin yurttaşın gözünü de kapadığı görülüyor.
İşte o kapak:
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