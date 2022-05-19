Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Letonya Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyehatlerde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresinin, her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldığına lişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresinin, her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldığı belirtildi.
Kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.
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