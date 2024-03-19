Levent Gültekin'e 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.03.2024 - 15:44

Gazeteci Levent Gültekin'e, 27 Eylül 2022 tarihinde, Halk TV'de yayınlanan bir programdaki sözleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre, Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı katılmadı.

Gazetecilerin temel sorumluluğunun ülkede yaşananlara ilişkin halkı bilgilendirmek ve uyarmak olduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Gültekin, "Sizin göreviniz nasıl yargı dağıtmaksa bizlerin de eleştiri yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Mersin'deki bir terör saldırısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı konuşmayı sert bir dille eleştirdim. Hakaret etmedim, suç işlediğimi düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Esas hakkındaki görüşünü sunan savcı Gültekin'in programdaki konuşmasında, "Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın siyasi anlayışını eleştiriyor gibi gözükse de isim vererek matufiyet şartının gerçekleştiğini" ve "İlkokul çocuğu ruh hastalığı" şeklindeki sözün Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararına göre hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. "Bu sözlerin yazılmadan da eleştiri yapılabileceği" aktarılan esas hakkındaki görüşte gazeteci Levent Gültekin'in atılı suçtan cezalandırılması istendi.

"SAĞLIK OLSUN BAKALIM"

Mahkeme, gazeteci Levent Gültekin'in, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gültekin, ceza aldığını sosyal medya hesabından paylaştı.