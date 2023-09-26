Gazeteci Levent Gültekin'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

Gazeteci Levent Gültekin'in bir televizyon kanalında yapmış olduğu konuşma sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:52
Gazeteci Levent Gültekin'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Levent Gültekin hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

"SARF ETTİĞİM SÖZLER GENEL SİYASETİ HEDEF ALIYOR"

Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan Gültekin, "Sarf ettiğim sözler genel siyaseti hedef alan eleştirel mahiyette cümlelerdir. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. 

Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay'a kadar hapsi istendi. 
 


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Levent Gültekin

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