Levent Gültekin'e, Selçuk Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle para cezası!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:42

Güncelleme: 23.11.2023 - 15:43

Gazeteci Levent Gültekin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilgili sözleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

"HARAM OLSUN BU PARA SİZE"

Gültekin, sosyal medya hesabından ceza kararı ile ilgili şu paylaşımda bulundu:

“’Koca ülkenin savunma sanayisini damada bağlamışlar o da kaderini kayınpederine bağlamış’ dediğim için mahkeme 25 bin TL tazminat ödememe karar vermiş, hakaret yok, iftira yok, basit bir eleştiri, devlet gücüyle paramıza çöküyorlar, mutlu musunuz sayın damat? Haram olsun bu para size, umarım misliyle çıkar sizden @Selcuk (Selçuk Bayraktar)."