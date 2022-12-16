Levent'te hangi AVM'de yangın çıktı? Leven'tteki yangın çıkan AVM nerede?
İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Peki, Levent'te hangi AVM'dede yangın çıktı? Leven'tteki yangın çıkan AVM nerede?
İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'ndeki ünlü bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin adı ve nerede oldu merak edildi. Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. İşte ayrıntılar...
LEVENT'TE HANGİ AVM'DE YANGIN ÇIKTI?
Yangın, Büyükdere Caddesi'ndeki MetroCity Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi.
LEVEN'TTEKİ YANGIN ÇIKAN AVM NEREDE?
MetroCity, İstanbul'un Levent semtinde konumlanmış bir alışveriş merkezidir. Alışveriş merkezinin yapım aşaması 2002'nin sonunda tamamlandı ve 30 Nisan 2003'te hizmete açıldı.
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