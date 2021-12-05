Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu
İstanbul Zeytinburnu’nda girdikleri evden televizyon çalan 2 şüpheli, kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Leyla ile Mecnun dizisindeki ‘Hırsız Yavuz’u anımsatan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul'da yaşanan olay, 27 Kasım Cumartesi günü 17.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli daha önceden belirledikleri bir eve girmek için sokağa geldi. Şüphelilerden biri eve girerken, diğer şüpheli sokakta gözcülük yaptı.
Eve giren şüpheli, bir süre sonra kucağında televizyonla binadan dışarı çıktı. Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürürken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, Leyla ile Mecnun dizisindeki ‘Hırsız Yavuz’ karakterini anımsattı.
Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine de başvurdu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. ve C.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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