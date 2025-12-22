Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti: Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti: Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

22.12.2025 15:00:00
İHA
Ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti: Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cezane töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti.

Uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir cezane töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da aralarında bulunduğu genç kadının aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

