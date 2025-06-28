Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı...LGS'de skandallar bitmiyor: Sınav sürerken sayısal testine ulaşmışlar

Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) skandalıyla ilgili ihmaller bitmek bilmiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sözel grubu soruları ve cevaplarının sınav bittikten sonra paylaşıldığını kabul etmiş ancak sınav güvenliğini tehdit eden bir durumun olmadığını iddia etmişti. Cumhuriyet konuya ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı.



Buna göre 15 Haziran’da yapılan sınavda sınav devam ederken soruların paylaşıldığı whatsapp grubunda, sayısal grubu soruları ve cevaplarının da ellerinde olduğu yazıldı. Cumhuriyet sözel grubu sorularını paylaşan kişinin R.E.O olduğunu ortaya çıkarırken sayısal grubu sınavı devam ederken saat 12.20’de aynı whatsapp grubuna R.E.O’nun yine mesaj atıp sayısal grubu sorularının ve cevaplarının da ellerinde olduğunu yazdığı bilgisine ulaştı.





Olay bununla da sınırlı kalmadı. Sayısal grubu soru ve cevaplarının PDF’ye dönüştürülmüş hali sınav bittikten yaklaşık 3 dakika sonra aynı grupta paylaşıldı. Cumhuriyet bu bilgilere de ulaştı. Bir grup özel eğitim kurumu yöneticisinin yer aldığı resmi olmayan bir whatsapp grubunda bu soruların ve cevapların nasıl paylaşıldığı konusuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yok.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi ancak ayrıntılar hakkında bilgi vermedi.

MEB’İN SAVUNMASI

Bakan Tekin, skandal kamuoyunun gündeminde geniş yer bulunca bir canlı yayına katıldı. Bakan Tekin, “sözel grubu sınavı bittikten sonra sözel grubu soru ve cevapları paylaşıldı ancak güvenlik açığı yok” diyerek kendini savundu.

Ancak Cumhuriyet’in son ulaştığı bilgiler skandalın bununla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi. Sayısal grubu sınavı devam ederken birilerinin soru ve cevaplara sahip olduğu, skandalda bahsi geçen aynı gruptaki yazışmalardan ortaya çıktı.https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/cumhuriyet-in-haberinin-ardindan-lgs-skandalina-meb-den-yeni-aciklama-usule-aykirilik-kabul-edildi-sinav-guvenligi-savunuldu-2412936