LGS giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:26
LGS giriş belgeleri yayımlandı
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini yayımladı.

LGS merkezi sınavında öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecekleri bildirildi.


MEB haberleri lgs haberleri sınav haberleri

İlgili Haberler

Biyoloji dersi 2 Haziran’da yapılacak sınava girecek öğrenciler mayıs ayını iyi değerlendirmeli: LGS’de son viraj

Biyoloji dersi 2 Haziran’da yapılacak sınava girecek öğrenciler mayıs ayını iyi değerlendirmeli: LGS’de son viraj
LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav yerleri nereden öğrenilir?

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav yerleri nereden öğrenilir?
LGS'ye hazırlanan öğrenciler dikkat! Bu hataları yapmayın...

LGS'ye hazırlanan öğrenciler dikkat! Bu hataları yapmayın...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

BBP lideri Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'e ziyaret

BBP lideri Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'e ziyaret
Beterböcek Beterböcek’in yeni fragmanı yayınlandı! Beterböcek Beterböcek filminin konusu ne?

Beterböcek Beterböcek’in yeni fragmanı yayınlandı! Beterböcek Beterböcek filminin konusu ne?
RTÜK Başkanı'nın hedefinde o programlar var: 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız'

RTÜK Başkanı'nın hedefinde o programlar var: 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız'
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?

Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu
AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması

AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması
Kayseri’de ilginç görüntü! Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi

Kayseri’de ilginç görüntü! Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi