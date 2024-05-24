LGS giriş belgeleri yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini yayımladı.
LGS merkezi sınavında öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecekleri bildirildi.
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