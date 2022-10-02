Liderler katılmadı: TBMM'deki resepsiyonun 'profili düşük'

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı resepsiyonda, masalar “boş kaldı”. Liderler resepsiyona katılmayınca, bakanlar ile milletvekillerinin büyük çoğunluğu da katılmamayı tercih etti.

‘GENEL AF ÇALIŞMASI YOK’

Resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, genel af ile ilgili bir AKP grubunun bir çalışmasının olmadığını söyledi. Yeni yargı paketine ilişkin de Tunç, “Yeni yargı paketi, hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğu getiren bir düzenleme yapılacak. Hukuki Himayesi Sigortası Kanunu ile ilgili çalışma var” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da resepsiyonda gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

‘TEREDDÜT YOK’

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden resepsiyona katılmadığına ilişkin TBMM’nin yeni yasama yılı açılış törenine katılmak için İstanbul’dan geldiğini, oradaki programları devam edeceği için İstanbul’a döndüğünü anlattı.

Başka bir gazetecinin “Seçimin tarihinin bir iki ay öne alınması durumunda nasıl bir süreç olacak” sorusuna da Şentop, “Seçimlerin bir gün dahi öne alınması için iki yol var; ya cumhurbaşkanı kararı ya da Meclis’in beşte üçünün kararı lazım” yanıtını verdi. “Cumhurbaşkanının karar alması durumunda yeni dönemde bir kez daha seçilmesinin söz konusu olmadığı” yönünde bazı söylemler bulunduğunun anımsatılması üzerine Şentop, bu konuda akademik bir dergide yayımlanan makalesi bulunduğunu anımsattı.

Şentop, “Biz eski 101. maddeyi kaldırdık yeni bir madde yazdık. Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildi. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok” dedi. “Seçimlerin öne alınması konusunda sizin bir beklentiniz var mı” sorusuna ise Şentop, “beklentisinin olmadığını” kaydetti.

‘KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR’

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da gazetecilerin “Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu” sorusuna, “Aday olur” yanıtını vermesi dikkat çekti.