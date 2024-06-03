Liman gemi trafiğine kapatıldı: 28 konteyner denize düştü!
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda, yük taşıyan gemiden 28 konteyner denize düştü. Vinçlerle bir kısmı denizden alınan konteynerlerin kurtarılma çalışması devam ediyor.
Olay saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü.
GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Konteynerlerden 8’i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi. Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
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