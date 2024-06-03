Liman gemi trafiğine kapatıldı: 28 konteyner denize düştü!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:46

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:46

Olay saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü.

GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Konteynerlerden 8’i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi. Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.