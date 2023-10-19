Paylaşım yapmaması tepkiye neden olmuştu... Şarkıcı Linet'ten açıklama

Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:29

Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet'in sosyal medya hesabından “Hamas katildir” paylaşımı yapıp İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması ve 500'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapmaması tepki çekmişti.

Linet, son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz."

"AKAN KANIN DİNİ, DİLİ, IRKI OLMAZ!"

"Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”