Lise öğrencisi, bıçağı gösterirken arkadaşını yaraladı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise öğrencisi Ö.A. okulda, doğum gününde kendisine hediye edilen bıçağı gösterirken kazayla sınıf arkadaşı T.E.’yi bacağından yaraladı. Polis merkezine götürülen Ö.A.'nın, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yarımca Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Ö.A. ve N.K. okulun kapısında nöbetçi öğrenci olarak görev yapan arkadaşları T.E.‘nin yanına gitti. Ö.A. burada kendisine doğum günü hediyesi olarak verilen bıçağı arkadaşlarına gösterdi.
ARKADAŞINI BACAĞINDAN YARALADI
Ö.A. bıçağı elinde çevirdiği sırada kazayla sınıf arkadaşı T.E.’yi bacağından yaraladı. Olayı gören diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi geldi.
Yaralanan T.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A. ve N.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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