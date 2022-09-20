Lise öğrencisi motosikletle bisikletli öğrenciye çarptı: 3 yaralı
Bursa'da, lise öğrencisi B.T. (15) okula giderken kullandığı babasına ait motosikletle, aynı okulda öğrenci olan bisikletli T.T.'ye (15) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü B.T. ile arkasındaki arkadaşı E.K. (15) ve T.T. yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.T., arkadaşı E.K. ile babasına ait 16 APE 621 plakalı motosikletle okula giderken, aynı okulda öğrenci olan T.T.'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan 3 öğrenciye ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Eylül 2022 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
- Seyhan Soylu, Tuğçe Kazaz'a karşı harekete geçti: 'LGBT bireylere yönelik ayrımcılık ve nefret suçu işlenmiştir'
- Kaza geçiren Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
-
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'