Lise öğrencisi motosikletle bisikletli öğrenciye çarptı: 3 yaralı

20 Eylül 2022 Salı, 14:47

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.T., arkadaşı E.K. ile babasına ait 16 APE 621 plakalı motosikletle okula giderken, aynı okulda öğrenci olan T.T.'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan 3 öğrenciye ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.