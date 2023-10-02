Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:14

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:18

Çorum'da Esentepe Mahallesi’nde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi E.Ş. henüz belirlenmeyen bir nedenle okulun 3. kat penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOCUK YARALANDI

Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesi’ne ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Pencereden düşen kız öğrencinin yapılan sağlık kontrolünde ilk belirlemelere göre sağ kalçasında kırık olduğu öğrenilirken okula gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekipleri öğrencinin düştüğü 3. kattaki sınıfta inceleme başlattı.